VIDEO. Derby de Londres: Arsenal marche sur Tottenham, Wenger peut souffler

Tottenham progresse, Arsenal régresse, mais il y a des habitudes qui ne changent pas. Vainqueurs de leurs dix derniers matchs à la maison, les Gunners ont nettement battu leurs voisins de palier, dans des proportions que le score n’indique pas. Mustafi et Sanchez ont marqué presque coup sur coup, et le trio offensif d’Arsenal (Ozil, Sanchez, Lacazette) a tourmenté la défense de Tottenham comme rarement ces derniers temps.

Chez les Français, puisqu’ils étaient quelques-uns, à noter l’excellent match de Lacazette, passeur décisif pour Sanchez et globalement très inspiré sur les contre-attaques, comme en Allemagne, et la prestation moyenne de Lloris, qui se retrouve dans ses buts avant même le deuxième but de Sanchez. La victoire d’Arsenal devrait permettre à Wenger de respirer un petit peu : son équipe a gagné le derby et se replace à la cinquième place du classement, bien loin, tout de même, de Manchester City.