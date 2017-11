Coupe du monde 2018: Poule grosse cata, poule mauvais souvenirs, poule vacances... Quel tirage pour les Bleus?

Anthony Martial lors d'Allemagne-France à Cologne, le 14 novembre 2017. — Neil Baynes/Pixathlon/SIPA

On connaît les 32 nations qualifiées pour la Coupe du monde et leur répartition par chapeau.

Le tirage au sort aura lieu le 1er décembre à Moscou.

C'est le moment de s'amuser un peu avec les tirages potentiels pour l'équipe de France.

Il nous manquait le nom du dernier qualifié pour commencer à faire nos petits calculs. Maintenant que le Pérou a obtenu le dernier billet qualificatif pour la Coupe du monde en battant la Nouvelle-Zélande la nuit dernière (2-0), on peut commencer à s’amuser avant le tirage au sort pour de vrai, qui se tiendra le 1er décembre à Moscou. Tous les plus brillants cerveaux de la rédaction des sports de 20 Minutes ont œuvré à ces projections.

OFFICIEL - Découvrez les chapeaux de la #CM2018 🇷🇺 !

👉 https://t.co/y4Rbj5aqpj



Quel groupe pour votre équipe favorite ? pic.twitter.com/MoUEcNOfCa — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) November 16, 2017

La poule « la catastrophe est proche »

>>> Espagne, Costa Rica, Nigeria

A moins que les joueurs catalans fassent sécession dans l’année, ne nous faisons pas d’illusion, l’Espagne nous condamnera à être deuxième de poule. Ceci à condition de ne pas faire n’importe quoi face au Costa Rica dans un deuxième match à la vie/à la mort, face à la redoutable doublette Joël Campbell-Bryan Ruiz. Et que dire du Nigeria emmené par son trio frisson Musa-Iwobi-Iheanacho qui mettra le couvercle pour finir. Bye bye les Bleus, bye bye DD, bienvenue Zizou.

La poule « la chatte à DD »

>>> Suisse, Iran, Arabie Saoudite

On retrouve ici notre victime préférée, la Suisse, qui souffrira probablement l’avanie (et framboise) d’un quadruplé d’Olivier Giroud qui dépassera ainsi Trezeguet au tableau d’honneur des meilleurs buteurs de l’histoire tricolore. L’Iran ? Rien à raconter, on ne connaît personne depuis Ali Daei. Quant à l’Arabie Saoudite, ça fera 4-0 comme en 98. Avec l’expulsion de Paul Pogba.

La poule « mauvais souvenirs »

>>> Mexique, Sénégal, Corée du Sud

Le Mexique, ou la plus belle Une de la dernière décennie pour L’Equipe. Le Sénégal, ou le plus grand ratage de l’histoire d’un match d’ouverture de Mondial. La Corée du Sud, ou cette foutue blessure qui nous coûta Zizou et une qualification pour les huitièmes de finale en 2002. On n’en dira pas plus, ça fait encore trop mal.

Tjrs en 2010, après la défaite contre le Mexique, le journal l'Equipe sort cette une légendaire avec les d'Anelka à Domenech ! Vrai fiasco pic.twitter.com/wBhNeH9Nye — #LaStreetParleDeFoot (@arretsdejeu10_) October 10, 2017

La poule « Méfiance, méfiance »

>>> Colombie, Danemark, Maroc

Les Cafeteros ont une défense en carton ? Certes, mais beaucoup de talent offensif aussi (James et Falcao). Tout à fait le genre d’équipe à flamber au premier tour avant de se faire sortir par la Suède en huitièmes. Le Danemark a roulé sur l’Irlande en barrages, et tout le monde ne peut pas en dire autant quand cela concerne l’Irlande et les barrages. Le Maroc ne vous fait pas peur ? Sûr que le Maroc d’Hervé Renard, un peu plus.

La poule « on va se mettre bien dans les tribunes »

>>> Colombie, Islande, Australie

Pas gagnée sur le terrain, cette poule aurait aussi le mérite de valoir l’achat d’un billet rien que pour l’ambiance. Les Colombiens ? On s’était régalés avec eux au Brésil, et d’ailleurs on vous l’avait raconté ici. Les Islandais ? On les a vus de très près à l’Euro, et on s’en souvient encore. D’ailleurs, les Bleus enchaînent les clapping, depuis. Quant aux Australiens, ils sont un peu là parce qu’on n’avait personne d’autre, mais en fouillant un peu on a trouvé cette petite vidéo.

Central Coast Mariners' barbecue sauce mascot having absolutely none of it... pic.twitter.com/LgS6lHZnPM — Who Ate All The Pies (@waatpies) October 16, 2017

On parle quand même de supporters qui arrivent à énerver un mec déguisé en sauce barbecue. Rien que pour ça, ils méritent d’être là.

La poule « on blesse leur seul vrai joueur et on est tranquille »

>>> Mexique, Egypte, Japon

Oui, on sait, le collectif, tout ça. N’empêche. Certaines sélections inspirent d’un coup beaucoup moins de crainte si un seul de leur joueur manque à l’appel. Par exemple, le Mexique sans Javier Hernandez. Guardado ? Lol. Pareil pour l’Egypte, en pire. Mohamed Salah, transféré pour 50 plaques à Liverpool cet été, vaut cinq fois plus que tous ses coéquipiers réunis. Le Japon ne serait pas grand-chose privée du serial buteur de Leicester, Shinzi Okazaki. On rappellera que Keisuke Honda, en pré-retraite à Pachuca, a arrêté de (bien) jouer au foot il y a quelque temps déjà.

La poule « vacances »

>>> Croatie, Tunisie, Panama

Si vous n’êtes pas encore allé vous balader en Croatie, il est grand temps. La destination devient beaucoup trop mainstream, alors jetez-vous sur Dubrovnik, la plage de Sunj et l’île de Krk (prononcez « Krk ») avant qu’il ne soit trop tard. Après une période très compliquée, la Tunisie est en train de retrouver son niveau de 2010, avec Djerba, Sousse et Hammamet. Le Panama n’est pas encore super développé niveau tourisme, mais c’est au moins aussi joli que le Costa Rica et surtout moins cher.

Bonus : La poule « chapeau » >>> Mexique, Egypte, Panama

Désolé, mais ça nous a fait marrer. Pas besoin d’explication pour le sombrero et le Panama. En revanche, comme on vous voyait dubitatif sur le couvre-chef égyptien, on vous a fait un petit montage. De rien.