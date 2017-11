Coupe du monde 2018: Dix signes que l’Italie flippe à mort avant son retour face à la Suède

L'Italie de Candevra est en PLS — SIPA

Pour une fois que c’est pas nous, profitons-en un peu. Après l’Irlande en 2009 et l’Ukraine en 2013, on a connu notre dose de barrages stressants pour arracher un ticket à la Coupe du monde. Cette fois, c’est l’Italie qui est bien dans la panade.

Battus 1-0 par la Suède lors du match aller, les coéquipiers de Verratti – qui sera suspendu pour le retour – doivent retourner la situation lundi soir à Milan. Sinon, ce sera la première Coupe du monde sans eux depuis 1958. Autant vous dire que c’est un pays entier qui flippe à mort. Et on peut vous le prouver en dix exemples.

1 – Les Unes de journaux

« Tout ou rien », « on va le faire », « on se tait et on va à Moscou », les unes du matin font pas à moitié dans la panique côté italien. Entre méthode Coué et peur du vide. Ça sent bon cette affaire.

🔴Gazzetta🔴Corriere🔴Tuttosport

➡️L’Italie retient son souffle.

➡️Immobile,Florenzi,Gabbiadini dans le 11.

➡️Buffon veut 75000 tifosi derrière la Nazionale

à San Siro.@beinsports_FR pic.twitter.com/eT31aosE0q — PhilippeGenin (@PhilippeGenin) November 13, 2017

2 – Les joueurs demandent le feu à San Siro

Tel Clémenceau, les joueurs de la Squadra réclament « l’union nationale » derrière eux à San Siro. On attend 76.000 personnes et une ambiance de fou. Gigi Buffon a lancé : « Nous sommes obligés de faire un petit exploit et il faut que les gens nous soutiennent. » « San Siro va se faire entendre, mais je n'ai jamais vu de but marqué depuis les gradins. Les joueurs doivent donner plus », a répondu Andrea Pirlo, jeune retraité et champion du monde en 2006.

72.000 personnes sont attendues à San Siro demain pour Italie-Suède ! Un tifo géant aux couleurs du drapeau italien prévu 🇮🇹 pic.twitter.com/QIV3gHtAbr — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 12, 2017

3 – Le poids des mots

Vous savez quel mot a utilisé le président de la Fédé Italienne, Carlo Tavecchio, pour évoquer une possible non qualification ?

>>> L’APOCALYPSE <<<

Le poids des mots, le sens de la mesure.

4 – 75% du pays n’y croit pas

Sondage dans la Gazzetta Dello Sport, le quotidien sportif de référence : 75% des Italiens voient le pays éliminé.

5 – Buffon emploie un langage guerrier

Quand le mec le plus classe du monde dit ça, c’est qu’il y a panique à bord. « Nous devrons être féroces. Nous et toute l'Italie. On enlève tous nos maillots noir et blanc, rouge et noir ou bleu et noir et on enfile tous le bleu. »

6 – Ventura ne sait plus quoi faire

3-5-2, 4-2-4, 3-4-3, qui en attaque ? Le sélectionneur italien est en panique et ne sait plus quoi faire pour trouver la bonne solution. Il ne fait même pas jouer son meilleur joueur, Insigne. La fin est proche.

La composition de demain selon les dernières infos de Sky Sport. Encore le 352 et Gabbiadini/Jorginho/Florenzi titulaires (out Belotti, De Rossi et Verratti suspendu). Je m'y attendais tellement pas que je ne sais pas quoi dire #ItaliaSvezia pic.twitter.com/wmFF9nWYcX — Valentin Pauluzzi (@vpauluzzi) November 12, 2017

7 – On a demandé à un Napolitain pur jus s’il flippait…

Sa réponse a été exactement celle que l’on attendait : « Je m’en fous je suis pas italien, je suis napolitain. » Voilà où on en est.

8 – « Il va falloir un miracle »

So Foot a publié plusieurs témoignages pour souhaiter bonne chance à l’Italie. Sont convoqués, entre autres, l’ancien gardien légendaire Dino Zoff, la journaliste d’origine italienne Nathalie Ianetta, le footballeur Benoit Cauet.

Et tous n’ont qu’un message à faire passer : « ne pas aller au Mondial serait un drame. »

9 – Ce tweet (d'une personne vivant sur place)

En route pour Milan. Douceur des collines toscanes et des couleurs de l'automne. Sérénité apparente des villages perchés, MAIS N'IMPORTE QUOI, EN FAIT PAS DU TOUT, TOUT LE MONDE FLIPPE SA MERE !!! — Stanislas Touchot (@StanTouchot) November 13, 2017

10 – Personne ne parle du fait que ça pourrait être le dernier math de Gigi Buffon avec l’Italie

Alors que ce serait un drame bien plus grave que l’absence de l’Italie elle-même. « Se qualifier, c'est important pour tout le football italien. Alors, il n'est pas question de parler de mon avenir », s’est-il contenter répondre. Et pour le coup, même nous Français, ça nous fait flipper de ne plus le revoir.