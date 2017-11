L'attaquant allemand du Paris SG Julian Draxler a démenti tout projet de transfert vers le Bayern Munich, à la veille du match amical Allemagne-France à Cologne.

«Je ne lorgne pas sur un départ du PSG cet hiver ou en été. Je suis au beau milieu de la saison avec le club et je me concentre sur les objectifs élevés qui sont les nôtres», a déclaré Draxler dimanche en marge de l'entraînement de l'équipe d'Allemagne et cité lundi par la presse allemande.

En remplacement de Ribéry?

Certains médias avaient affirmé que le Bayern envisageait de recruter l'attaquant pour remplacer Franck Ribéry, âgé de 34 ans, actuellement blessé et en dernière année de contrat avec le club bavarois. «Ce n'est pas du tout un moment opportun pour moi pour penser à mon avenir à court ou plus long terme», a poursuivi Draxler, tout en concédant que, «évidemment la Bundesliga est toujours intéressante».

Draxler a été transféré en janvier 2017 de Wolfsburg à Paris pour 40 millions d'euros. Il est sous contrat jusqu'en 2021.

20 Minutes avec AFP