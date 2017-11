VIDEO. «La Grande Rassrah 3»: Hanouna fait croire à Ben Arfa qu'il va signer à Guingamp, il faut voir la tête d'Hatem

Ben Arfa en pleine méditation. — Capture écran

On s'est bien poilés mercredi soir sur le plateau de la La Grande Rassrah 3. Cyril Hanouna et son équipe, adeptes des canulars en tous genres, avaient décidé de s'attaquer à Hatem Ben Arfa. L'objet de la blague? Faire croire au joueur du PSG, écarté depuis le début de saison, qu'il allait signer «de force» à Guingamp.

Un certain Greg Guillottin, comparse d'Hanouna, se fait passer pour un agent du monde artistique et rencontre le joueur lors d'un déjeuner au restaurant. A partir de là, c'est le grand n'importe quoi. Le faux conseiller balance des horreurs («Tu as une réputation de fils de p...», «Tu n'as jamais été à l'école», «Tu joues pour la thune») à un Ben Arfa tour à tour interdit et amusé. Mais l'ancien niçois commence vraiment à flipper quand un un faux flash info tourné par des journalistes d'Infosport (avec Mickaël Madar en complice consentant), annonce son arrivée...à Guingamp.

«Mais tu crois vraiment que je vais signer là-bas?», réagit Ben Arfa, qui se retrouve alors à parler au téléphone avec un faux Bertrand Desplat (le président de Guingamp), avec qui il finit par convenir d'un discussion approfondie. La morale de cette histoire, donc? Ben Arfa n'est pas tout à fait opposé à signer en Bretagne.