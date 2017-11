Allemagne: 415 000 euros d'amende pour avoir présenté un faux permis de conduire, Naby Keita (n')est (pas) un génie

L'international guinéen du RB Leipzig Naby Keita a été condamné par un tribunal de cette ville à 415.000 euros d'amende pour avoir tenté de faire authentifier en Allemagne un faux permis de conduire acquis dans son pays, a annoncé mardi le quotidien Bild.

Naby Keita ordered to pay €415k by Leipzig court for submitting a forged driving license twice 😲 pic.twitter.com/RrkEihNjxl