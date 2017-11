ASSE-OL: Ronaldinho, Messi, Juninho, CR7... Ils ont tous fait une Fékir (et le terrain n'a pas été envahi)

Lionel Messi face au Real — OSCAR DEL POZO / AFP

Il n'aurait peut-être pas dû, Nabil Fekir. Mais il a juste voulu faire ce que d'autres avant lui ont fait, en des situations similaires. C'est ça aussi le foot, imiter ses idoles, les surpasser. Bref, en montrant son maillot enlevé et retourné à la tribune stéphanoise dimanche soir, Nabil Fekir n'a pas commis un crime. Il a juste répété une célébration que d'autres ont fait avant lui.

En 2003, Ronaldinho l'avait fait au Parc des Princes face à l'OM.

La marque des grands joueurs, je ne me souviens pas que Ronaldinho ait fait scandale en 2003 face à l'OM... #Fekir pic.twitter.com/Rd47Dz5SuW — enora mrx (@enoramerroux) November 6, 2017

Juninho l'a lui aussi fait, et au Velodrome en plus.

Plus près de nous, la mode a été relancée par Lionel Messi l'an passé. Au Bernabeu.

Imité quelques mois plus tard par son rival Cristiano Ronaldo, en noble retour des choses, au Camp Nou bien sûr.

On compte aussi Marcelo, Icardi, et sans doute d'autres parmi les footballeurs qui ont « osé ». Ah, et si vous vous posiez la question: sur aucun de ces cas il n'y a eu d'envahissement de terrain.