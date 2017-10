VIDEO. PSG-Anderlecht: La terre est-elle toujours ronde? Revivez le triplé de Kurzawa comme si c'était vraiment arrivé

Kurzawa durant le match PSG-Anderlecht, le 31 octobre 2017 au Parc des Princes. — AFP

Il y a des soirs comme ça où tout ce qu’on croit savoir sur le jeu est remis en cause. C’était justement un soir comme ça au Parc des Princes, où Layvin Kurzawa, le si décrié Layvin Kurzawa, le seul joueur régulièrement en-dessous au PSG, est devenu le premier défenseur de l’histoire à inscrire un triplé en Ligue des champions.

Un but du droit après un coup-franc de Neymar sur le poteau, une tête plongeante sur un centre magique de Daniel Alves, et une frappe du gauche depuis le coin de la surface. What else ? Avant ça, il y avait eu un but de Verratti, une rareté également, et une frappe joliment enroulée de Neymar juste avant la mi-temps. S’il n’est pas assuré encore de la première place du groupe, ce PSG fait peur, et c’est dans le thème de cette soirée d’Halloween.

🔥 Neymar double la mise pour le PSG ! Une frappe puissante à l'extérieur de la surface 👊#PSGAND pic.twitter.com/U66kQdGGIR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 31, 2017

Kurzawa est en feu 🔥 Il s'offre un triplé avec une très belle frappe croisée ! Quelle action ! #PSGAND pic.twitter.com/thYTRDGwqC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 31, 2017