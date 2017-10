ASSE: Avant le derby, les Verts se contentent de (très) peu à Toulouse

L'attaquant de Saint-Etienne Romain Hamouma lors du match de Ligue 1 à Toulouse, le 29 octobre 2017. — R. Gabalda / AFP

Globalement décevants, les Stéphanois ont pourtant obtenu (et raté) trois grosses occasions.

Le niveau de jeu affiché reste inquiétant à quelques jours du derby face à l’OL.

Sur les six derniers matchs, Saint-Etienne n’en a gagné qu’un, aux forceps, face aux malheureux Messins, derniers de Ligue 1 (3-1). Dimanche, les Verts ont de nouveau affiché une triste mine à Toulouse, avec entre autres des transmissions imprécises, une relation milieu – attaque défaillante et une stérilité inquiétante (0-0).

Mais au moins ont-ils pris un point, au terme d’une semaine marquée par une défaite à domicile face à Montpellier (0-1) et une élimination à Strasbourg en Coupe de la Ligue. Aussi, certains se contentent de peu, à l’approche du derby face à l’Olympique Lyonnais, dimanche à Geoffroy-Guichard.

« On n’a pas perdu et on a été solides, observe le milieu Vincent Pajot. Cela faisait quelques matchs que l’on prenait un but assez rapidement, et ça nous mettait le match à l’envers. » Cette fois, l’ASSE a souvent plié, mais le TFC s’est créé plus de situations que d’occasions, hormis sur ce tir de Corentin Jean bien sorti par Stéphane Ruffier, toujours aussi rassurant (36e), et cette tête de Christopher Jullien sauvée sur sa ligne par Jonathan Bamba (44e).

Les aveux d’Oscar Garcia

« On a eu des chances de marquer, avec ces trois face-à-face avec le gardien », remarque Oscar Garcia. Mais Romain Hamouma, décidément hors de forme, à deux reprises (13e, 77e), puis Kevin Monnet-Paquet (85e) ont échoué devant Alban Lafont. « Si on avait pris un but, cela aurait été très dur du fait de notre inefficacité offensive », reconnaît l’entraîneur catalan, après avoir lâché : « je ne peux pas demander aux joueurs des choses qu’ils ne peuvent pas faire, ils ont tout donné. »

Un discours lucide, mais pas très rassurant avant le derby, pour lequel Garcia espère récupérer Rémy Cabella en attaque et Ronaël Pierre-Gabriel en défense, à défaut de son capitaine et arrière central Loïc Perrin ou de l’énigmatique avant-centre Loïs Diony, déjà forfaits selon L’Equipe. « Contre Toulouse, on a répondu présent dans les duels et il faudra faire pareil contre Lyon, au risque de passer à côté », prévient Pajot.

Son entraîneur semble attendre avec impatience dimanche prochain. « Dans ce club, il y a une chose top, ce sont les supporters, souligne Garcia. J’espère qu’on a gardé les buts pour le derby. » Sinon, les Verts ne conserveront pas longtemps cette sixième place de L1, si flatteuse au vu de leur niveau actuel.