Fort d’un début de série positive en Ligue 1, avec un nul et deux victoires, Toulouse a enfin lancé sa saison après des débuts chaotiques. Voici la bande à Pascal Dupraz revenue à trois petits points du Saint-Etienne d’Oscar Garcia, et bien partie dans sa mission « Top 10 », son objectif en championnat. A l’inverse, les Verts cherchent un second souffle en même temps qu’un avant-centre efficace. La saison dernière, ils étaient quand même venus s’imposer au Stadium, avec Jessy Moulin dans les buts et un doublé (sur penalty) de Nolan Roux…

>> On se retrouve peu avant 17h pour suivre le « Mbenguico ».