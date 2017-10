Arsenal: «Je consacre 99% de mon temps à essayer de vous rendre heureux», Wenger s'adresse aux supporters

Arsène Wenger va peut-être disputer son dernier match à la tête d'Arsenal à l'occasion de la finale de la Cup contre Chelsea, le 27 mai 2017. — Zemanek/BPI/Shutterstoc/SIPA

C’est un rendez-vous de plus en plus risqué pour Arsène Wenger, mais il continue de s’y rendre chaque année avec la ferme intention de convaincre ses détracteurs. Comme à son habitude, l’entraîneur des Gunners a pris la parole mardi lors de l’assemblée générale annuelle du club, qui réunit le conseil d’administration et des centaines de supporters autorisés à assister aux débats.

« Je consacre 99 % de mon temps à essayer de vous rendre heureux, a commencé Wenger, et cela semble une chose compliquée. Arsenal représente quelque chose d’exceptionnel, une tradition de classe. Nous sommes un club profondément respecté et nous avons besoin que vous supportiez l’équipe. Ma faim est plus grande que jamais. Ne croyez pas que je ne me remets jamais en question, mais attendez la fin de la saison avant de juger ». Un speech qui a convaincu sur le moment, puisque ce bon Arsène a été chaleureusement applaudi par les fans présents.

Arsene Wenger has confirmed that his position as #Arsenal manager will be reviewed at the end of the season.#seanknows pic.twitter.com/tg9e3FCG8h — Sean Cardovillis (@seancardo) October 27, 2017

Mais ces derniers ont de plus en plus de mal à digérer la perte de standing de leur club, déjà relégué à 9 points de City dans la course au titre et bientôt privé de Ozil et Sanchez, ses deux meilleurs joueurs en fin de contrat à la fin de la saison. Dans ce contexte, la prolongation de contrat offerte à Wenger l’été dernier (pour deux ans), n’a pas fait que des heureux.