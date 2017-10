VIDEO. Pistorius du foot: Un joueur roumain devient professionnel avec une prothèse au bras

Cosmin Lambru est entré lors d'un match de Coupe de Roumanie. — Capture d'écran/Youtube

Il s’appelle Cosmin Lambru et son histoire pourrait se raconter dans film. Elle commence mal, pourtant. C’est celle d’un jeune garçon de 8 ans qui se fait écraser par un camion à l’âge de 18 ans. Il survit, mais doit être amputé de sa main gauche qui n’a pas résisté au choc. « J’ai senti une douleur terrible, mais j’étais conscient, raconte le jeune homme dans la presse locale. Si j’étais arrivé un peu plus tard l’hôpital, les médecins m’ont dit qu’il aurait fallu amputer tout le bras ».

La suite est beaucoup plus joyeuse. Mambru s’accroche à son rêve de devenir joueur professionnel, et nous y voilà. A 18 ans à peine, il a disputé les dix dernières minutes d’un match de Coupe avec son club de Petrolul Ploiesti, qui évolue en deuxième division roumaine, avec une prothèse à la place de son avant-bras disparu. « Quand j’ai repris le football , j’ai appris à tomber sans me faire mal, en m’appuyant sur un seul bras. Ça n’a pas été simple, mais je ne me plaindrai jamais ». L’histoire aurait pu être plus belle encore, puisque Mabru a failli marquer peu après son entrée. Mais elle n’est pas finie, sans doute.