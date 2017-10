PSG: «Ah gros c'est compliqué, ils ne m'aiment pas», comment Ben Arfa vit sa mise à l'écart

Emery et Ben Arfa — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

C’est une longue enquête très fournie, publiée dans l’Equipe du jour. On y lit le récit de la mise à l’écart d’Hatem Ben Arfa, qui n’a plus enfilé un maillot du PSG depuis une titularisation en quarts de finale de la Coupe de France à Avranches, un match où ça s’était plutôt bien passé pour lui (deux buts, une passe décisive).

>> A lire aussi: Ligue 1: L'avocat de Ben Arfa lui souhaite «d'être le Neymar de la CFA»

Le papier commence par une anecdote contée par Sylvestre Guyonet, capitaine normand ce soir-là : « Techniquement, il était au-dessus de tout le monde. Dans sa capacité à éliminer, perforer et finir, son talent est unique. Mais humainement, je l’ai senti blasé, un peu à l’ouest…En deuxième mi-temps, pendant un corner, je lui ai dit : "Ne lâche rien, ça va venir". Et là, alors qu’on ne se connaissait pas, il me répond : "Ah gros, c’est compliqué, ils ne m’aiment pas…". Il n’avait aucun tabou à me parler de sa situation au PSG ».

Hatem Ben Arfa dans @lequipe ce jeudi, le récit de trente semaines chaotiques https://t.co/xViR8gt5oj pic.twitter.com/kgMmq0gF2i — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 25, 2017

La suite est du même acabit. D’un côté, un joueur estime qu’il n’a jamais eu sa chance à Paris, même si son clan veut bien admettre que la fameuse « blague » faite à l’Emir sous le nez de Nasser Al-Khelaïfi n’a pas aidé, de l’autre, un club, qui estime que Ben Arfa paye d’abord une insuffisance de performance. L’Equipe cite une source anonyme, cruelle, mais lucide : « Emery parle peu aux joueurs qu’il écarte, c’est peut-être un défaut de management. Mais il laisse sur le banc des joueurs comme Pastore, bien plus doués et plus travailleurs que Ben Arfa ». Un dialogue de sourds duquel personne ne sort gagnant, surtout pas le joueur…