Pour le faire sortir du coma, sa famille lui fait écouter les chants des supporters de son équipe préférée (et ça marche)

L’électrochoc. Un supporter du club de Plymouth Argyle pourrait bien devoir sa vie à sa passion pour son club. Selon le Plymouth Herald, cet homme de 59 ans, tombé dans le coma après une crise cardiaque, a dû son réveil à une chanson des supporters du club de Plymouth Argyle.

