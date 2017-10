OL: Pourquoi Mariano Diaz commence à agacer certains de ses partenaires

Mariano Diaz a marqué le cinquième but lyonnais dimanche soir contre Troyes et Vizcarrondo. FRANCOIS NASCIMBENI — AFP

Dans l’investissement et surtout la réussite devant le but, Mariano Diaz est incontestablement le plus joli coup de l’été côté lyonnais.

Mais certains comportements de soliste depuis le début de la saison, notamment un «penaltygate» avec Memphis Depay dimanche à Troyes (0-5), écornent un peu son image.

Même le festival lyonnais à Troyes (0-5), bouclant dimanche un cycle parfait au niveau comptable après les succès contre Monaco (3-2) et Everton (2-1), a sa part d’ombre. Celle-ci se nomme Mariano Diaz. Encore omniprésent et auteur de sa 8e réalisation de la saison, l’attaquant espagnol de 24 ans a, malgré tout, exaspéré certains de ses coéquipiers par son obsession totale du but.

Comme le « penaltygate » semble être l’emblème de ce millésime 2017-2018 en Ligue 1, l’OL n’échappe pas aux précédents parisiens et stéphanois. Après avoir tenté (en vain) de convaincre Nabil Fekir de tirer contre Strasbourg dès la première journée puis carrément supplié son capitaine de lui laisser une autre tentative face à Dijon (ce qu’il a fait) le 23 septembre, Mariano Diaz a encore franchi un cap dimanche.

« J’ai vu des choses agaçantes sur le penalty »

L’ancien espoir du Real Madrid a en effet insisté lourdement pour chiper le ballon à Memphis Depay, qui venait d’obtenir ce penalty synonyme pour lui de coup du chapeau. Problème : cette prise de becs entre deux forts ego n’aurait pas dû arriver puisqu’une hiérarchie avait clairement été installée par Bruno Genesio.

« J’ai vu des choses agaçantes sur le penalty, réclamé par Mariano alors que Memphis était le numéro un », a ainsi confié après la rencontre l’entraîneur lyonnais, qui a aussi visé le vif mouvement d’humeur de Myziane Maolida sur le dernier but… de Mariano Diaz.

Des débuts plus prolifiques à Lyon que Sonny Anderson et Lisandro

Auteur d’une belle percée et d’une frappe repoussée par Mamadou Samassa, le prometteur attaquant de l’OL (18 ans) pensait sans doute dans la foulée pouvoir inscrire son premier but en pros. Mais c’était sans compter sur le profil de soliste de Mariano Diaz, auteur de six touches de balle dans la surface devant deux adversaires plutôt qu’un sobre centre en retrait.

A l’image de Myziane Maolida, les Lyonnais risquent à ce rythme de ne pas se précipiter vers leur goleador pour fêter ses buts s’il reste aussi caricatural dans son égoïsme. Et les supporters de l’OL pourraient continuer d’être tiraillés au sujet d’une recrue pourtant plus prolifique en buts jusque-là dans l’histoire du club que des légendes comme Sonny Anderson ou Lisandro Lopez.

Mariano Diaz devient le 1er joueur de l'histoire à compter 8 buts après 10 matchs de L1 sous le maillot de l'OL — Stats Foot (@FekirNabilon69) October 22, 2017

8 buts, 10 matchs, 3 mois... Exemplaire dans l’effort. Souvent trop perso, mais monstrueusement efficace. Mesdames, Messieurs : Mariano Diaz — Euskagone (@Euskagone) October 23, 2017

Non mais attend Mariano n’a aucune raison de tirer le penalty ! C’est pas un peno de plus qui le fera progresser et memphis l’avait totalement mérité .

De plus Mariano a marqué après . c’est l’attitude de Mariano qui était mauvais , il n’était pas tireur , point — NF18🔥👀 (@Louislacroix01) October 23, 2017