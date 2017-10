VIDEO. NFL: Ringardise totale ou génie absolu? On ne sait comment réagir à cette célébration «cache-cache»

Super idée les gars changez-rien. — Pohuski/CSM/Shutterstoc/SIPA

On a longtemps hésité avant de vous faire partager ce moment, partagés entre la gêne et la pitié. Et puis, à la 55e fois, on a trouvé ça assez drôle pour être porté à votre connaissance. Quoi donc ? La célébration pour le moins originale des Pittsburgh Steelers après un touchdown inscrit lors de leur victoire contre les Bengals la nuit dernière (29-14).

1️⃣

2️⃣

3️⃣

4️⃣

5️⃣

6️⃣

7️⃣

8️⃣

9️⃣

🔟



Ready or not, here I come! pic.twitter.com/48Pbcnucem — Pittsburgh Steelers (@steelers) October 22, 2017

Le receveur Lu-Ju Smith-Schuster vient de marquer, et il décide de fêter ça avec le running back Le’Veon Bell. Comment ? en jouant à cache-cache. C’est Bell qui s’y colle en allant se cacher derrière un poteau, pendant que Schuster femrait les yeux et comptait jsuqu’à dix. C’est long, personne n’a l’air de comprendre, et c’est un peu malaisant, mais il faut reconnaître aux deux garçons une certaine créativité. On attend leur prochaine trouvaille avec une certaine fébrilité.