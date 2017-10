OM-PSG: Rudi Garcia est «hyper-frustré d'avoir perdu deux points» à cause de Cavani

Rudi Garcia félicite Luis Gusatvo après l'ouverture du score contre le PSG. — Claude Paris/AP/SIPA

Didier Deschamps est toujours le dernier entraîneur de l’OM à avoir fait tomber le PSG au Vélodrome. Pourtant, ce coup-ci, Rudi Garcia n’est pas passé loin, et le coach olympien n’en nourissait que plus de regrets après le coup-franc égalisateur de Cavani dans les arrêts de jeu dimanche soir (2-2).

« On a perdu deux points. On est très déçus et super-frustrés. Mais c’est aussi en partie de notre faute. On a la balle du 3-1. Et dans les arrêts de jeu, on ne doit pas laisser notre adversaire avoir cette opportunité-là de marquer. Cela dit, l’équipe continue son bonhomme de chemin. On marque des buts. C’est bien. On est d’ailleurs la seule équipe à avoir marqué à chaque match de L1 cette saison. […]. Bouna (Sarr) et Morgan (Sanson) ont une énorme occasion. On était tout proche. On peut dire ça comme ça. Mais on n’a pas fait le match parfait, puisqu’on n’a pas gagné ». Au final, l’OM ne prend qu’un point, le même bilan comptable que l’an passé au Parc après un match à zéro tirs…