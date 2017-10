Stade Rennais: Le Portugais Paulo Fonseca pour remplacer Christian Gourcuff?

Le coach portugais du Chakhtar Donetsk, Paulo Fonseca. — R. van Lonkhuijsen / AFP

L'ancien président rémois Christophe Chenut pourrait intégrer le conseil d'administration du SRFC.

Sur le banc, la piste menant à l'actuel entraîneur du Chakhtar Donetsk est avancée.

Le Stade Rennais fait sa révolution d’octobre. Alors qu’Olivier Létang devrait (très) prochainement être nommé à la présidence du club, en remplacement de René Ruello (dont le départ, déjà acté, fut révélé le 16 octobre par 20 Minutes), Le Télégramme annonce ce dimanche que Christophe Chenut va intégrer le conseil d’administration du SRFC.

La Reims & Paris connection

Ancien président du Stade de Reims (1996-2004) - où il eut un certain… Olivier Létang pour joueur - et directeur général du groupe L’Équipe (2003-2008), Chenut (55 ans), également passé par le PSG (comme Létang…), a pour mission depuis juillet 2017 « d’assurer la pérennité économique et la création de nouveaux partenariats économique » en faveur du club de rugby du Biarritz Olympique.

Victoire écrasante du @BOPBweb 23-22! — Christophe Chenut (@ChChenut) October 20, 2017

Par ailleurs, les Rouge et Noir pistent un entraîneur étranger afin de succéder à Christian Gourcuff. Le nom de Paulo Fonseca, actuel technicien du Chakhtar Donetsk (Ukraine), a d’ores et déjà été évoqué. Ex-coach, entre autres, du FC Porto et du SC Braga, le Portugais (44 ans) appartient à la société Gestifute, propriété du célèbre agent Jorge Mendes.

>> A lire aussi: Les supporters du Stade Rennais ont-ils raison de demander la démission de Christian Gourcuff?

Enfin, selon nos informations, un troisième membre du personnel rennais pourrait aussi perdre son poste dans les jours à venir. Il s’agit de Jean-Luc Buisine, responsable de la cellule recrutement depuis 2013.