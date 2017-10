Stade Rennais: Malgré la victoire face à Lille, les supporters toujours remontés contre le club

Les Ultras du Roazhon Celtic Kop et leur banderole « On veut des guerriers », à l'arrivée du bus du Stade Rennais, le 21 octobre 2017. — J.-S. Evrard / AFP

Le « Flopico » aura bien mérité son surnom ce samedi soir au Roazhon Park. Au terme d’un match d’une faiblesse technique effarante, surtout côté lillois, le Stade Rennais s’est quelque peu rassuré, malgré tout, en empochant sa première victoire à domicile de l'exercice 2017-2018.

« Bienvenue au Stade Rennais Football Circus »

Cerise sur le gâteau, les Rouge et Noir d’un bon Tomáš Koubek ont su garder leurs cages inviolées (1-0, but de Benjamin Bourigeaud), une première depuis le succès à Caen (0-1), en fin de saison dernière. Il en faudra néanmoins beaucoup plus pour contenter les aficionados, impeccables dans leurs encouragements, mais toujours frondeurs envers les joueurs, l’entraîneur Christian Gourcuff et la direction du club.

🔴⚫🔥 Communiqué du RCK avant ce #SRFCLOSC ! pic.twitter.com/UUul2SmboJ — Le Twittos du Srfc (@xsregy) October 21, 2017

"Vous nous faites honte. Bougez-vous bordel !" Message clair des supporters rennais avant #SRFCLOSC 🔴⚫️ pic.twitter.com/q7kKgpZWnB — Benjamin Quarez (@B_Quarez) October 21, 2017

« À force de creuser, on va bien trouver du pétrole » #SRFCLOSC pic.twitter.com/EizdBgWP5P — Goal France (@Goal_com_France) October 21, 2017

La banderole pleine d’humour du @RCK1991 « Une prime de pénibilité pour les supporters ? ». #SRFCLOSC pic.twitter.com/OqG4MnlSnj — Benjamin Idrac (@bidrac15) October 21, 2017

Un communiqué distribué avant la rencontre par le Roazhon Celtic Kop (RCK), principal groupe de supporters rennais, avait déjà donné le ton, avant que plusieurs banderoles hostiles soient déployées au cours de la partie. Une fois les trois points pris, les Ultras ont cependant communié avec l'effectif, via le traditionnel clapping.

Une scène qu’on n’avait plus vue route de Lorient depuis le 7 mai 2017, et une victoire contre Montpellier (1-0)... prochain adversaire du SRFC en championnat (le 28 octobre à la Mosson).