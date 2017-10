Girondins de Bordeaux: La tuile... Gaëtan Laborde sera absent trois mois

Gaëtan Laborde lors d'un match avec les Girondins face au Rubin Kazan le 13 décembre 2016. — N. Tucat / AFP

Alors qu’il réclamait cette semaine que son statut de remplaçant évolue, Gaëtan Laborde va pour l’instant devoir patienter en dehors des terrains avant de retrouver une place de titulaire. Le jeune attaquant bordelais souffre, en effet, d’une fracture du 5e métatarse du pied gauche.

Opération prévu mardi prochain

Une blessure qui va l’obliger à se faire opérer mardi prochain à la Polyclinique Bordeaux Tondu. Gaëtan Laborde sera absent pendant trois mois. Il ne devrait donc pas rejouer avant la trêve hivernale où il pourrait être transféré. Même s’il jouait beaucoup moins depuis le début de la saison (113 minutes), c’est une grosse tuile pour Jocelyn Gourvennec. L’entraîneur des Girondins n’a plus que deux attaquants de disponible (De Préville et Mendy). Kamano et Cafu peuvent tout de même dépanner ponctuellement à ce poste.

