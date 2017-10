OGC Nice: Wesley Sneijder, le joueur fantôme du Gym, bientôt de retour sur le terrain?

Wesley Sneijder et le président Jean-Pierre Rivère lors de la présentation du nouveau joueur de Nice à la presse, le 8 août 2017. — YANN COATSALIOU / AFP

Wesley Sneijder a enchaîné préparation physique et maladies qui l’ont éloigné des terrains.

Il pourrait faire son retour ce jeudi soir contre la Lazio en Ligue Europa.

Il était arrivé à Nice sous les hourras. « Pas loin d’être Ballon d’or », « excellent joueur », « très présent »… les éloges pleuvaient à l’évocation de Wesley Sneijder. Mais l’entraîneur niçois Lucien Favre se montrait déjà prudent, lors de la conférence de présentation : « Il va lui falloir quelques semaines pour se remettre dans le coup. »

Et c’est effectivement ce qui s’est passé. En préparation puis malade, l’international néerlandais n’a pas joué avec le maillot rouge et noir depuis fin août. Ce jeudi, à 19 heures face à la Lazio, Sneijder pourrait (enfin) figurer dans le onze niçois. « J’espère qu’il est prêt, et je le pense », estime le coach.

« Sa qualité technique »

« Cela fait déjà deux mois et demi qu’il est arrivé, ça fait long pour une adaptation, estime Brahim Thiam, consultant beIN Sports. Pour le moment sa venue est un échec, dans la mesure où on a besoin de lui. » Si Sneijder peine à trouver sa place dans le groupe, c’est, aussi, à cause du dispositif tactique. Un 4-4-2 demandant un effort physique intense et qui ne convient pas à l’ex-joueur de l’Inter. « Il ne faut pas s’attendre à des courses effrénées ou des appels en profondeur », avait même reconnu le technicien suisse fin septembre.

S’il ne peut concurrencer les fulgurances de Balotelli, Sneijder a tout de même sa patte à apporter au Gym : « Il va amener sa qualité technique, son expérience, la gestion des situations offensives », pointe Brahim Thiam. Et c’est peut-être le calendrier qui ramènera Sneijder plus régulièrement sur la pelouse : « Je suis convaincu qu’on aura besoin de lui tôt ou tard, parce qu’il y aura des enchaînements impossibles, pointait Lucien Favre. Sur les côtés, ils auront besoin de souffler. » Et si Sneijder était cette bouffée d’air frais ?