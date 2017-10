C’est comme si Didier Deschamps était caché quelque part dans le cerveau d’Hugo Lloris. Comment expliquer, sinon, que l’attaquant tricolore n’ait pas réussi à tromper son ancien partenaire en équipe de France sur cette tête à bout portant lors de la deuxième mi-temps de la rencontre entre le Real Madrid et Tottenham (1-1).

[⚽️ VIDEO] 🏆 Ligue des Champions

👊 La parade absolument démentielle d'Hugo Lloris devant Karim Benzema ! Un miracle 😱#RMATOT pic.twitter.com/7N5APdwU4n — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 17, 2017

On ne peut pas dire, pourtant, que Benzema ne fasse pas le bon geste. Mais le plongeon Omeyeresque de Lloris, couplé à un peu de chance, donne une des parades les plus impressionnantes de la saison. Le capitaine tricolore a même récidivé quelques minutes plus tard sur une minasse de CR7. Si les Spurs ont pris un point à Madrid, Hugo Lloris y est pour beaucoup.

[📺 RESUME VIDEO] 🏆 Ligue des Champions #RMATOT

🔥 Tottenham ramène le nul du Real Madrid

💥 Des occasions à la pelle

🥊 Un énorme Lloris ! pic.twitter.com/YvhHbxaXOw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 17, 2017

