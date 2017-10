Transferts: Le Stade Rennais va bientôt passer à l'action pour l'attaquant bordelais Gaëtan Laborde

Gaëtan Laborde a inscrit 13 buts la saison dernière avec les Girondins de Bordeaux. — Nicolas Tucat - AFP

Les dirigeants rennais ont pris contact avec l'agent du joueur.

Les Girondins de Bordeaux ne veulent pas entendre parler d'un prêt.

L'attaquant de 23 ans ne joue presque plus cette saison.

Alors que c’est toujours le flou autour de l’organigramme du Stade Rennais, malgré le maintien à son poste du président René Ruello, le club breton a décidé de passer à l’attaque sur le dossier Gaëtan Laborde. L’attaquant de 23 ans des Girondins de Bordeaux pourrait, en effet, rejoindre la Bretagne en tant que joker.

« Hors de question de le prêter »

La direction sportive du SRFC est entrée en contact avec l’entourage du joueur ces dernières heures. Ce n’est pas encore le cas avec le club bordelais, comme le confie Stéphane Martin auprès de 20 Minutes : « Nous avons eu des demandes de clubs de Ligue 2 et de bas de tableau de Ligue 1, mais pour l’instant, pas de Rennes. Et on a complètement fermé la porte à toutes les demandes jusqu’à maintenant. »

Pour le président bordelais, il est « hors de question de prêter Gaëtan Laborde. Pour un transfert, il faudra voir les sommes. » Les dirigeants rennais sont donc prévenus. Même si le meilleur buteur des Girondins, la saison dernière (13 buts et six passes décisives), ne joue plus beaucoup depuis la reprise (113 minutes) à cause de l’arrivée de Nicolas de Préville et d’une blessure, il n’est pas « du tout au placard et il n’y a aucun problème avec lui », rappelle Stéphane Martin. Reste à savoir quelle est la position du joueur, ce qui pourrait changer beaucoup de choses en vue d’un transfert…

