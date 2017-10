Anderlecht-PSG: «C’est organisé comme du transport pour les animaux», les supporters belges veulent (déjà) boycotter le déplacement à Paris

Mandatory Credit: Photo by Pixathlon/REX/Shutterstock (9051810z) Fans Anderlecht Soccer Football - Champions League - FC Bayern Munich vs RSC Anderlecht - Allianz Arena, Munich, Germany - September 12, 2017 Football: UEFA Champions League, München, Germany - 12 Sep 2017/Football_UEFA_Champions_League_9051810Z/1709131806 — Pixathlon/Shutterstock/SIPA

Si le PSG pourra compter sur le soutien de ses supporters ce mercredi soir sur la pelouse du club bruxellois d’ Anderlecht, il n’est pas sûr que ce soit le cas des joueurs belges le 31 octobre au Parc des Princes pour la deuxième manche de cette phase de poules de Ligue des champions.

>> A lire aussi : PSG: «C'était pas fameux», Kylian Mbappé s'excuse pour ses ratés devant le but contre Dijon

Un appel au boycott vient en effet d’être lancé dans les différents clubs de supporters d’Anderlecht. Si le prix de la place au Parc pour le match (35 euros) n’est pas remis en question, ce sont bien les conditions de déplacement entre Bruxelles et Paris mais aussi la billetterie qui posent problème.

« C’est organisé comme du transport pour les animaux »

« C’est organisé comme du transport pour les animaux. On doit se rassembler le jour du match à 14h pour partir sur Paris sans aucune possibilité de s’arrêter sur la route pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Même chose quand on arrive au stade. Et puis, on n’a obtenu que 900 tickets alors que normalement c’est 2500 billets pour les visiteurs. Du coup, beaucoup de clubs de supporters ont décidé de ne pas se déplacer à Paris. Et d’autres doivent encore prendre une décision » explique Frank Eeckhout, président du club SC41 Stamcafé à Sint-Lievens-Houtem.

Des conditions d’accueil habituelles selon le PSG

Contacté, le PSG affirme que le nombre de places allouées aux supporters d’Anderlecht pour le match au Parc est exactement le même que celui que le club belge a mis en place pour les fans du PSG pour la rencontre à Bruxelles ce mercredi. Quant aux conditions d’accueil au Parc des Princes, le club parisien affirme qu’elles sont habituelles pour ce type de match.

Conséquence : le parcage des supporters adverses risque d’être quasiment vide le 31 octobre au Parc. Au maximum, ils seront 500 à venir. Mais leur nombre pourrait encore se réduire… comme il y a quatre ans où ils n’étaient que 150 à se déplacer dans la capitale française qui n’est pourtant qu’à trois heures de route de Bruxelles.