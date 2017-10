ASSE: Zouma et Ghoulam déboutés de leur (étonnante) demande de requalification de CDD en CDI

FOOTBALL Kurt Zouma et Faouzi Ghoulam réclamaient à eux deux 2,8 millions d’euros à leur club formateur…

Les deux anciens joueurs stéphanois Faouzi Ghoulam et Kurt Zouma, ici à la lutte avec Alexandre Lacazette lors d'un derby en mars 2012. — FAYOLLE PASCAL

Kurt Zouma et Faouzi Ghoulam ont été formés à la même période dans le Forez et ont tous les deux été vendus par l’ASSE en janvier 2014.

Trois ans plus tard, ils ont attaqué leur club formateur en justice, afin d’obtenir respectivement 1,7 et 1,13 millions d’euros d’indemnités.

Leur démarche judiciaire a fait grincer des dents à l’ASSE. Deux figures de proue de la formation stéphanoise, Kurt Zouma (aujourd’hui à Stoke City) et Faouzi Ghoulam (Naples) ont été déboutés ce lundi de leurs demandes de requalification de leurs contrats de travail à l’AS Saint-Etienne (sur la période 2010-2014) et des 2,8 millions d’euros qu’ils réclamaient à leur ancien club.

Les deux joueurs ont en outre été condamnés par le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne à verser chacun 3.000 euros à la société ASSE Loire pour « procédure abusive et dilatoire ». Les deux anciens Verts demandaient la requalification en CDI de leurs CDD, estimant qu’il y avait eu une « rupture abusive » de leurs contrats de travail en janvier 2014.

Retour de bâton pour Ghoulam et Zouma. La prochaine fois vous réfléchirez à 2 fois avant de tenter de salir votre club formateur. — Mr. BÖB (@Jejebob) October 16, 2017

Quand on dit que l'amour du maillot disparaît on pensait que ça nous concernait pas, mais les cas Zouma et Ghoulam nous font ouvrir les yeux — 🇫🇷 5V, 2N, 2D 🇫🇷 (@AveLukasBaldini) September 23, 2017

Kurt Zouma reste la plus grosse vente de l’ASSE

Au titre de rappels de salaires, congés payés, primes, indemnités de préavis et dommages et intérêts, ils réclamaient respectivement 1,7 million d’euros (pour Kurt Zouma) et 1,13 million d’euros (pour Faouzi Ghoulam). Le conseil des prud’hommes les a déboutés de toutes leurs demandes, estimant qu’elles étaient « mal fondées ou prescrites ».

Fin janvier 2014, l’international algérien Faouzi Ghoulam avait été transféré de Saint-Etienne à Naples (pour une somme alors estimée à 6 millions d’euros), où il joue toujours, tandis que l’international français Kurt Zouma avait été vendu à Chelsea (vente record du club avec 15 millions d’euros), qui l’avait prêté dans la foulée à l’ASSE pour qu’il termine la saison 2013-2014 avec les Verts.