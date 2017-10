Stade Rennais: «La tentative de contre-feu médiatique est ratée, Monsieur le Président!»

Un arbitre de football donnant un carton rouge (illustration). — GIUSEPPE CACACE / AFP

Décidément, rien ne va plus au SRFC.

Alors que le club rouge et noir est sportivement mal en point, il doit en plus composer avec la dernière saillie de son président, vivement critiquée par le SAFE.

La réponse ne s’est pas fait attendre. Au lendemain des déclarations incendiaires de René Ruello à l’encontre de Frank Schneider, « l’homme en noir » du Celtico Guingamp-Rennes (2-0), le Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE) a réagi par le biais d’un communiqué, ce dimanche.

#réaction Communiqué du SAFE suite aux propos du Président du Stade Rennais FC https://t.co/6fooKbARmv — SAFE (@ArbitresSAFE) October 15, 2017

« Assumez vos responsabilités ! »

« [Nous condamnons] fermement les propos inadmissibles et outranciers tenus par le président du Stade Rennais, peut-on ainsi lire. Une fois de plus, des déclarations calomnieuses et injurieuses visent un arbitre de football et s’attaquent à la personne dans son intégrité morale, en le stigmatisant comme le fautif et la cause de la défaite […] Pourtant, avec une seule victoire et cinq défaites en neuf journées, les raisons ne sont-elles ailleurs ? Ou alors M. Ruello suggère-t-il que tous les arbitres sont des "escrocs", des "imbéciles", des "prétentieux", "entêtés et caricaturaux" […] La situation sportive d’un club ne dépend pas et ne dépendra jamais des arbitres. La tentative de contre-feu médiatique est ratée, Monsieur le Président ! Assumez vos responsabilités ! »

Alors qu’une main (?) de Mustapha Diallo sur le premier but guingampais et l’expulsion (sévère) du Rennais Wahbi Khazri sont à l’origine du courroux présidentiel, le SAFE, qui indique que René Ruello « n’a pas - contrairement à ce qu’il certifie - échangé avec l’arbitre hier soir [samedi] », « appelle les instances du football français à condamner unanimement ces propos et se réserve le droit, aux côtés de l’arbitre, d’entamer toute procédure en diffamation, injures et propos mensongers ».