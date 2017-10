VIDEO. Liga: Le Barça arrache le nul face à l'Atletico mais Messi se fait humilier par un défenseur

Lionel Messi et Diego Godin — JAVIER SORIANO / AFP

D'habitude, c'est plutôt lui qui fait ce genre de gestes. Alors pour une fois qu'il en est la victime, on ne va pas se priver. Samedi soir, lors du match au sommet de Liga entre l'Atletico Madrid et le FC Barcelone, le défenseur urguayen Diego Godin a humilié Lionel Messi d'une sublime roulette juste devant sa surface. Le terme est fort ? Pas tant que ça, regardez.

Bon, l'honneur est quand même sauf pour Messi et son équipe, qui ont réussi à arracher le match nul dans les dernières minutes grâce à un but de Luis Suarez. Au classement, le FC Barcelone garde 5 points d'avance sur son dauphin le Real Madrid et six sur l'Atletico.