Scène cocasse samedi soir au Stade Pierre Mauroy. Alors que le Lille de Marcelo Bielsa tient enfin une victoire face à Troyes, une grossière erreur d'Ibrahim Amadou coûte un péno à son équipe (qui sera marqué par Niane, pour un résultat finale de 2-2). Ce qui est cocasse, c'est que l'arbitre, M. Ben El Hadj, décidé d'exclure Edgar Ié pour la faute d'Amadou. Il y a certes une ressemblance de gabarit entre les deux hommes, m'enfin quand même, la faute d'Amadou sur Niane était assez clair.

Wokay donc l’arbitre confond Ié & Amadou (malgré la faute avouée par Amadou) + double peine qui n’a pas lieu d’être.

Amateurisme time. — Kevin Jeffries (@kevjeffries) October 14, 2017

Ce qui est encore plus drôle c'est qu'Amadou, en bon capitaine, vient s'auto-dénoncer à l'arbitre en lui expliquant que c'est bien lui qui a commis la faute et pas son coéquipier, et que par conséquent c'est à lui de se faire expulser. Rien n'y fera, l'arbitre ne changera pas sa décision et Edgar Ié a quitté la pelouse. Même la LFP n'est pas tout à fait sûre elle-même de qui a été expulsé. Bref, on saura bientôt qui sera officiellement suspendu pour les prochains matchs.

Dites @LFPfr, va falloir se mettre d'accord avec soi-même pour faciliter la vie du @losclive : Ié ou Amadou le rouge ? pic.twitter.com/C5yDFiW0Ff — Grégory Blachier (@GregoryBlachier) October 14, 2017

B.V.