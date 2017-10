Ça fera sans doute une belle jambe à ceux qui ne se concentrent que sur les résultats. Tenu en échec à la dernière minute samedi contre Troyes (2-2), le Losc a enchaîné un septième match d’affilée sans victoire en Ligue 1 et reste englué dans le bas du classement (16e).

Mais il y a quand même une bonne nouvelle à retenir de cette soirée. Il semble en effet que le LOSC a encion trouvé le patron qui lui manquait. Renouvelé cet été du sol au plafond par Marcelo Bielsa, l’effectif lillois manquait d’un vrai leader sur le terrain. Il l’a sans doute trouvé samedi soir avec Thiago Mendes.

Une prestation et un but magnifiques

Patron du milieu où il a été au four et au moulin, le Brésilien a agrémenté sa prestation de son premier but de la saison, une frappe superbe, puissante et enroulée au ras du poteau saluée comme il se doit par le stade Pierre Mauroy et par l’entraîneur adverse, Jean-Louis Garcia. « C’est un super joueur. Il est tout le temps disponible. Il fait des passes de qualité et ll a une super qualité de frappe. C’est du très bon », a lâché, emballé, le coach troyen.

Blessé au bout de deux journées

On comprend mieux pourquoi Thiago Mendes était très attendu par les dirigeants lillois qui n’avaient pas hésité à débourser dix millions d’euros pour s’attacher ses services et le faire quitter Sao Paulo. Mais, après un premier match réussi face à Nantes lors de la première journée (3-0), Mendes se blesse au bout de dix minutes à Strasbourg. Bilan : une blessure à la cuisse et une absence des terrains pendant près de deux mois. Hasard ou coïncidence, le LOSC n’aura jamais été vraiment séduisant en son absence.

Son retour semble faire du bien au LOSC. « Mendes est un joueur qui fait le lien au sein de l’équipe avec beaucoup de qualités. Sa paire avec Amadou a donné du caractère à l’équipe. Le leadership s’observe de la façon suivante : quand les joueurs demandent le ballon et ne le perdent pas », explique Marcelo Bielsa, l’entraîneur lillois. Avec Thiago Mendes, Lille a trouvé un joueur de classe capable de le faire sortir de cette incroyable mauvaise passe.

Francois Launay