On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur la Ligue des Nations...

La Ligue des Nations est une nouvelle compétition créée par l'UEFA qui débutera au printemps 2018.

La France est en première division.

Au début, on était un peu sceptiques. Notamment parce que nos parties de Football Manager nous donnaient un avant-goût peu reluisant de cette Ligue des Nations, la nouvelle invention de l’UEFA pour supprimer un maximum de matchs amicaux du calendrier international. Et puis, après avoir un peu décortiqué le fonctionnement du truc, dévoilé ce mercredi, l’idée semble plutôt emballante. Voici donc la Ligue des Nations, qui débutera après la Coupe du monde 2018 et nous donnera son premier vainqueur en juin 2019.

A quel rythme aura-t-elle lieu ?

Tous les deux ans, en débutant à la rentrée juste après les grandes compétitions (septembre 2018, septembre 2020, septembre 2022).

Qui concerne-t-elle ?

Les 55 pays européens, divisés dans une forme de montante-descendante comme quand vous jouiez au ping-pong au lycée. En gros :

Quatre divisions – Ligue A, B, C et D - de 12 équipes (sauf la D 4, de 16 équipes)

Ces Ligues sont divisées en 4 groupes de 3 (sauf la D 4, en quatre groupes de 4)

Les quatre vainqueurs de la D 1 sont qualifiés pour les demi-finales

Les quatre vainqueurs de groupe des autres divisions sont promus

Les quatre 2e de groupe se maintiennent dans leur division

Les quatre derniers de groupe sont relégués (sauf ceux de D4, qui ne peuvent pas descendre plus bas que terre)

Dans quelle division est la France ?

La première, évidemment. Avec du beau linge : Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne, France, Angleterre, Suisse, Italie, Pologne, Islande, Croatie, Pays-Bas.

Ligue B

Autriche, Pays-de-Galles, Russie, Slovaquie, Suède, Ukraine, Irlande, Bosnie, Irlande du Nord, Danemark, Republique Tchèque, Turquie

Ligue C

Hongrie, Roumanie, Ecosse, Slovénie, Grèce, Serbie, Albanie, Norvège, Monténégro, Israël, Bulgarie, Finlande, Chypre, Estonie, Lithuanie

Ligue D

Azebaïdjan, Macédoine, Biélorussie, Georgie, Arménie, Lettonie, Iles Féroé, Luxembourg, Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte, Andorre, Kosovo, San Marin, Gibraltar

Quand est-ce qu’on joue ?

C’est plutôt intéressant : aucune date n’est rajoutée au calendrier international. De septembre à novembre, six matchs ont lieu sur les trois plages internationales habituellement prévues. Ceci permet donc que tous les adversaires des poules de 3 s’affrontent en matchs aller-retour sur une courte période.

Les phases finales, qui ne concernent que les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A (la première division, vous avez bien suivi j’espère), auront ensuite lieu sur une petite semaine début juin. Les 5 et 6 juin pour les demi-finales, le 9 juin pour les matchs pour la 3e place et la finale, dans un lieu encore indéterminé.

Qu’est-ce qu’il y a à gagner ?

Une compétition, c’est déjà pas mal. Bon, il faudra du temps pour que la Ligue des Nations soit prestigieuse (cf la Coupe des Confédérations). Mais c’est toujours bon de s’étalonner contre des équipes de son propre niveau et surtout, il y a quelques bonus en jeu :

1) les points Fifa

2) Le classement de la Ligue des Nations détermine le « chapeau » pour le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2020

3) Il y aura des places à jouer pour l’Euro qui suit. C’est Wikipedia qui résume : « 20 des 24 places pour le tournoi final seront offertes via les éliminatoires, laissant quatre places à déterminer. Chaque division de la Ligue des nations se verra attribuer l’une des quatre places restantes pour l’Euro 2020. Dans chaque division, les quatre meilleures équipes non encore qualifiées pour la phase finale de l’Euro seront en compétition dans des barrages, à jouer en mars 2020

Concrètement, comment ça marche ?

Première étape, le tirage au sort. Le 24 janvier à Lausanne, les Bleus connaitront leur premier groupe de Ligue des Nations. Deux autres équipes à choisir parmi ceux de la Division 1. Imaginons, pour le fun, une poule France – Allemagne – Espagne.

Les matchs débuteront en septembre avec par exemple France – Allemagne puis Espagne – France.

Ensuite en octobre Allemagne – Espagne puis France – Espagne.

Ensuite en novembre Allemagne – France puis Espagne-Allemagne

Si la France est dernière, elle est reléguée en Division 2. Si la France est deuxième, elle se maintient en poule A (D1). Si la France gagne, elle se qualifie pour les demi-finales en juin et sera tête de série pour le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2020.

Mais du coup, quand est-ce qu’on fait les éliminatoires pour l’Euro et la Coupe du monde ?

A partir de mars des années post grande compétition (2019, 2021, 2023, etc)… Deux matchs en mars, deux en juin, deux en septembre, deux en octobre, deux en novembre. A noter que le tirage au sort des éliminatoires ayant lieu en décembre 2018, les vainqueurs des divisions de Ligue des Nations seront connus avant. Ils seront donc tête de série au tirage et feront partie des groupes de 5 équipes. Ce qui leur permet de n'avoir que 8 matchs à jouer (deux en mars, deux en septembre, deux en octobre, deux en novembre) et donc de libérer la plage internationale de juin pour le « carré final » (demi + finale) de la Ligue des Nations.

Une fois que l’on connaît les 20 qualifiés, les quatre derniers jouent les barrages précédemment évoqués en mars 2020, soit environ trois mois avant le début de la compétition.

