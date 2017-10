VIDEO. Coupe du monde 2018: Le Portugal est au Mondial! La Suisse, la Suède et la Grèce en barrages...

Cristiano Ronaldo face à la Suisse — FRANCISCO LEONG / AFP

C'était une véritable finale. Le duel entre le Portugal et la Suisse a décidé du sort du groupe B des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Et à domicile, c'est le champion d'Europe en titre qui s'en est sorti (2-0) grâce à un but de Djourou contre son camp en fin de première mi-temps et un autre d'André Silva en début de deuxième.

Le Portugal sera donc en Russie en juin prochain, la Suisse devra elle passer par les barrages pour rejoindre son adversaire du soir.

Elle pourra y affronter la Suède, qui, malgré sa défaite face aux Pays-Bas (2-0), a gardé sa place de dauphin de la France dans la poule A. En même temps, seule une défaite 7-0 les éliminer.

Dans le reste des rencontres, la Grèce s'est assurée une place en barrages en battant Gibraltar avec notamment un doublé de l'attaquant de l'OM Kostas Mitroglou.

Cette nuit, l'Argentine jouera sa qualification au Mondial en Equateur lors de la dernière journée en Amérique du Sud.

Le résultat de cette zone europe

Qualifiés: Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Pologne, Islande, Serbie, France, Portugal

Barragistes: Irlande, Irlande du Nord, Italie, Croatie, Suède, Danemark, Grèce, Suisse