Ligue 1: «Plus de pizzas ni de barbecues», Lucas a trouvé la solution pour (re)jouer au PSG,

FOOTBALL Le Brésilien n'a pas perdu espoir de regagner sa place en club, et en sélection...

Lucas Moura en Ligue 1 avec le PSG — J.E.E/SIPA

Il ne joue quasiment plus au PSG, où il est devenu huitième remplaçant offensif juste devant Ben Arfa et le concierge du Camp des Loges, mais Lucas n’a pas perdu espoir de retrouver du temps de jeu à Paris. Pour ça, l’ex-international (il n’est plus appelé depuis un bail en sélection) a opté pour une décision drastique : arrêter de bouffer n’importe quoi, comme il l'a déclaré à un média brésilien (UOL).

« Aujourd’hui, je m’alimente de manière réglée (…)Je ne mange pas de pizza et les barbecues que j’apprécie tant me manquent. Mais je suis concentré sur le fait d’améliorer ma condition physique. La saison a commencé de manière compliquée pour moi mais je travaille pour récupérer ma place de titulaire et les bons moments que j’ai eus l’an passé ».

De bonnes résolutions ne font jamais de mal, mais on a envie de dire au brésilien que se mettre à la salade niçoise ne suffira pas. Il faudrait devenir bon footballeur, aussi. En tout cas aussi bon que Neymar ou Mbappé, ce qui semble définitivement compromis.