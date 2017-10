Good bye Willy: C'est officiel, Jupp Heynckes est le nouvel entraîneur du Bayern Munich

Fumée blanche au Bayern ! Après avoir limogé Carlo Ancelotti après la sévère défaite des Munichois face au PSG, au Parc des Princes, en Ligue des champions, les dirigeants bavarois tiennent leur nouvel entraîneur.

Comme pressenti ces dernières heures, c’est bien Jupp Heynckes qui aura la charge de l’équipe jusqu’à la fin de la saison.

Sorti de sa retraite de manière précipitée, l’entraîneur allemand, qui a déjà coaché le club à trois reprises (de 1987 à 1991, brièvement en 2009, puis de 2011 à 2013), avait récemment expliqué qu’il souhaitait prendre le temps de la réflexion avant d’officiellement accepter l’offre du Bayern.

En prenant place une nouvelle fois sur le banc bavarois, Jupp Heynckes met fin à l’intérim de Willy Sagnol, qui n’aura donc porté le costard de n°1 que le temps d’un seul match, contre le Herta Berlin (2-2). En débarquant au club accompagné de deux de ses proches, Heynckes pourrait fragiliser la position de l’ancien coach des Girondins de Bordeaux, jusque-là entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti.

Heynckes : Ce n’est pas un retour, c’est un acte d’amitié.

Je dois tellement au FC Bayern

Je me sent bien et peut commencer dès maintenant pic.twitter.com/Zsj5OAiM0X