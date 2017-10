L'actrice porno Lena Nitro devient le sponsor principal d'un club de foot amateur en Allemagne

Lena Nitro, nouveau sponsor d'un club de foot en Allemagne. — Capture d'écran @LenaNitro1

On connaissait les clubs qui, en mal de reconnaissance et avide de buzz, se faisaient sponsoriser par des sites pornos, mais on n’avait encore jamais eu une actrice de film X devenir à elle toute seule le sponsor principal d’une équipe de foot. Et bien aujourd’hui c’est bon, vous pouvez rayer ça de votre liste des choses à voir avant de mourir. C’est déjà ça de pris.

En Allemagne, un petit club amateur évoluant en sixième division, le SV Oberwürzbach, a récemment eu l’idée de proposer à l’actrice porno répondant au doux nom de scène de « Lena Nitro » de figurer sur le devant de son maillot. « Nous voulions faire quelque chose d’un peu fou pour cette nouvelle saison », a déclaré Torsten Nelz, le directeur sportif, au quotidien allemand Bild.

Lena Nitro en compagnie du capitaine de l’équipe. Enfin, on croit…

Celui-ci, accompagné du gardien de but de l’équipe, Mark Lang (probablement passionné par les négociations et le monde des affaires), est allé en personne proposer le deal à l’actrice, qui n’a pas hésité à accepter, expliquant en des termes on ne peut plus littéraires qu’elle trouvait ça « passionnant et super. » Et ben c’est super…