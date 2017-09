VIDEO. Ligue des champions: Cristiano calme Dortmund, Kane en feu... On vous résume la soirée

Cristiano Ronaldo face au Borussia Dortmund — SIPA

Le Real Madrid est peut-être en difficulté en championnat d’Espagne, par contre ça continue de rouler en Coupe d’Europe. Sur le terrain du leader de Bundesliga, Dortmund, les Zizou boys n’ont pas tremblé la moindre seconde (3-1). Grâce à un but de Gareth Bale et un doublé de Cristiano Ronaldo, le Real prend tranquillement la tête de sa poule et file vers une qualification facile avant d’affronter deux fois Tottenham.

[VIDEO] Cristiano Ronaldo marque pour son 400e match avec le Real Madrid ! 👍#BVBRMA pic.twitter.com/ly1ZebkhKF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 26, 2017

[VIDEO] ⚽🏆 UEFA Champions League - L'énorme frappe de Cristiano Ronaldo qui s'offre un doublé face à Dortmund #BVBRMA pic.twitter.com/VpWzXbVg1q — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 26, 2017

Tottenham, justement. Ou plutôt Harry Kane, l’attaquant de Tottenham. Déjà brillant face à Dortmund avec un doublé, le buteur anglais a déroulé un triplé face à Nicosie (0-3).

Puisqu'on est en Angleterre, on y reste. Solide en ouverture contre Feyenoord (0-5), Manchester City a confirmé à domicile contre Donetsk, avec une sublime frappe en lucarne de Kevin De Bruyne. Probablement le but de la soirée.

Liverpool, en revanche, n’a pas réussi à l’emporter face à Moscou et trouve le moyen de n’avoir que deux points dans une poule de niveau Ligue Europa.

Les résultats de la nuit :

Poule E :

Spartak Moscou (RUS) - Liverpool (ENG) 1 - 1

FC Séville (ESP) - NK Maribor (SLO) 3 - 0

Classement

1. FC Séville 4 pts

2. Liverpool 2

3. Spartak Moscou 2

4. NK Maribor 1

Poule F :

Naples (ITA) - Feyenoord (NED) 3 - 1

Manchester City (ENG) - Shakhtar Donetsk (UKR) 2 - 0

Classement :

1. Manchester City 6 pts

2. Shakhtar Donetsk 3

3. Naples 3

4. Feyenoord 0

Poule G :

Besiktas (TUR) - Leipzig (GER) 2 - 0

Monaco (FRA) - FC Porto (POR) 0 - 3

Classement

1. Besiktas 6 pts

2. FC Porto 3

3. Leipzig 1

4. Monaco 1

Poule H :

APOEL Nicosie (CYP) - Tottenham (ENG) 0 - 3

Dortmund (GER) - Real Madrid (ESP) 1 - 3

Classement :

1. Tottenham 6

2. Real Madrid 6

3. Dortmund 0

4. APOEL Nicosie 0