Manchester United veut identifier les coupables après de nouveaux chants racistes

FOOTBALL Le club et sa nouvelle recrue Romelu Lukaku avaient déjà demandé à ne plus entendre ce chant...

Romelu Lukaku lors du match entre Manchester United et Everton, le 17 septembre 2017. — Oldham/BPI/Shutterstock/SIPA

Manchester United passe à l'action contre les chants racistes. Le club britannique a demandé a avoir accès aux images de vidéosurveillance de sa victoire à Southampton (1-0) samedi afin d’identifier ses supporters ayant à nouveau scandé des paroles véhiculant des stéréotypes racistes à la gloire de Romelu Lukaku.

« Le club discute avec la police et a demandé à Southampton de lui fournir les images de vidéosurveillance afin d’identifier ceux qui n’ont pas respecté le souhait du joueur de ne plus entonner ce chant », a expliqué un porte-parole de Manchester United à l’issue du match. « Manchester United n’a aucune tolérance envers les chants et les comportements offensants. Le club et le joueur avaient clairement demandé de mettre fin à ce chant », a continué le dirigeant.

>> A lire aussi : Une association dénonce «l'hommage» de fans à Lukaku évoquant la taille de son pénis

Romelu Lukaku demande aux fans de passer à autre chose

Les fans du club ont dédié une chanson à la vedette belge sur un air des Stone Roses, Made of Stones. Mais la chanson fait référence à la taille du pénis du joueur, un stéréotype auquel beaucoup d’hommes noirs sont confrontés.

La chanson a une nouvelle fois été entendue au Saint Mary’s Stadium de Southampton, après le but de Lukaku à la 20e minute de la rencontre. Certains supporters ont aussi crié : « Nous chanterons ce que nous voudrons ! »

Help us tackle homophobia, biphobia and transphobia in football by downloading our resource made with @ukhomeoffice: https://t.co/piFnhroKqM pic.twitter.com/d1JR4xNKh0 — Kick It Out (@kickitout) September 23, 2017

Dès mardi, l’association antiraciste britannique « Kick It Out », qui combat les discriminations dans le football, avait appelé les « Red Devils » à l’interdire. Jeudi, le club et le joueur avaient ensuite demandé à ne plus entendre ce chant.

José Mourinho ne « comprend pas ce que les supporters chantent »

« Kick It Out » a réitéré sa position samedi, insistant sur le fait que le joueur avait demandé aux fans de « passer à autre chose ». L’association a appelé ceux qui auraient des preuves des chants racistes à les transmettre à la police.

De son côté, l’entraîneur José Mourinho n’a pas voulu s’étendre sur le sujet, expliquant « ne pas comprendre ce que les supporters chantent ». « La seule musique que j’entends clairement c’est quand les adversaires m’envoient promener », a dit le Portugais, assurant que les fans avaient été « fantastiques ».