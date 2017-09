VIDEO. «Si Neymar et Mbappé signent au PSG»... Bah, il descend les Champs-Elysées à poil

Jonathan a perdu son pari — Capture d'écran

«Si Neymar et Mbappé signent au PSG, je descends les Champs-Elysées à poil sur mon scoot.» On a envie de remercier Jonathan. Là, comme ça, maintenant. Parce qu'ils sont bien trop nombreux chaque année à annoncer n'importe quoi sur les réseaux sociaux «si jamais» ma tante en a ou si ma grand-mère plante en finale de la LDC, lui l'a vraiment fait. Supporter parisien et membre du groupe des 300, Jonathan avait lancé cette grande phrase à ses amis le 27 juillet dernier au beau milieu du mercato.

Six semaines et trois matchs du duo Mbappé - Neymar sous le maillot parisien plus tard, il a tenu parole. Et pas n'importe comment: avec ses potes, au milieu d'un défilé filmé à la nuit tombante. On voit notre Jonathan dans le plus simple appareil, au guidon de son scooter, descendre les pavés des Champs. Quelle classe, quelle vie.