VIDEO. Serie A: Enroulé, pointard, coup-franc... Paulo Dybala sait tout faire et marche sur l'Italie

Paulo Dybala la machine — SIPA

L'Argentine a un nouveau pied gauche de rêve. Quand Lionel Messi prendra sa retraite, ce qu'on espère pas voir trop vite, quand même, son successeur est déjà bien en place. Il s'appelle Paulo Dybala et joue actuellement à la Juventus. Briseur de reins, le petit attaquant est aussi extraordinairement adroit balle au pied. Son triplé face à Sassuolo dimanche en Serie A en est la preuve.

[RESUME] 🇮🇹 La Juventus se reprend grâce à un hat trick de Dybala ⚽️💪https://t.co/VktBhrnBQW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 17, 2017

D'abord une superbe frappe enroulée sans contrôle et en pleine course. Ensuite un pointard bien moche comme vous en faisiez quand vous étiez gamin, et ensuite un coup-franc subtile au-dessus du mur, Dybala sait tout simplement tout faire. Et c'est sans doute pour ça qu'il pointe aujourd'hui en tête du classement des buteurs de Serie A.