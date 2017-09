Barça: La poisse, Ousmane Dembélé sera absent 3 ou 4 mois sur blessure

Ousmane Dembélé s'est blessé avec le Barça — SIPA

Sale coup pour Ousmane Dembélé et le Barça. Touché à la cuisse gauche lors de la rencontre face à Getafe, l'ailier français, arrivé en provenance de Dortmund pour près de 150 millions d'euros (bonus compris), sera absent entre trois et quatre mois. C'est le club qui l'a annoncé via un communiqué.

« Les tests effectués ont déterminé qu'Ousmane Dembélé souffre d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche, précise ce communiqué. Le joueur sera soumis à un traitement chirurgical par le Dr Sakari Orava cette semaine en Finlande. Son temps de récupération sera d'entre 3 mois et demi et 4 mois. »

Dembélé devrait donc revenir pour les choses sérieuses en Coupe d'europe, au printemps. En revanche, il va louper la fin de campagne des Bleus en qualifications pour la Coupe du monde, comme Paul Pogba.