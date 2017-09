TFC: Quand Zinedine Machach en vient aux mains avec son entraîneur (parce qu'il n'est pas tireur de penalty)

Zinedine Machach et Javier Pastore au Parc des Princes, le 20 août 2017, lors du match opposante le PSG au TFC. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Une belle blessure d'ego. Envoyé avec l'équipe réserve du Toulouse Football Club en N3, Zinedine Machach en serait venu aux mains avec l'entraîneur Denis Zanko lors d'un match face à Alès, rapporte l'Equipe. Pourquoi ? Parce que le coach de la réserve ne l'aurait pas désigné comme tireur de penalty juste avant le début du match. Ce qui aurait provoqué la colère du joueur de 21 ans, considéré comme un espoir du club et prêté l'an passé à Marseille.

S'en serait suivi une explication plus que musclées entre les deux hommes. Le quotidien précise que les circonstances du clash sont encore floues mais qu'au club, on se dit «abasourdi». Et que Denis Zanko serait «choqué». Reste à savoir ce que l'enquête interne va réveler et si le joueur s'exposer à une possible suspension.