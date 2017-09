VIDEO. PSG: «Je me mets en pointe à la place de Cavani», Thomas Meunier est un grand fou sur Fifa

Thomas Meunier face à un étrange objet connecté que l'on appelle une console. — Thomas Lemoine

Thomas Meunier va plus souvent au musée que la moyenne des footballeurs, il n'a rien contre regarder une émission politique à la télé, mais l'arrière-droit du PSG est aussi un homme avec ses faiblesses: la preuve, il joue aux jeux vidéo de temps en temps. Cette année, il est même ambassadeur de Fifa, dont l'édition 2018 sortira le 29 septembre.

On le chambre dès son arrivée dans une loge du Parc des Princes, où la console est prête à démarrer: « On a été sympas, on t'a mis titulaire sur la compo avant que t'arrives à la place de Daniel Alves». Réponse du tac au tac du garçon: «C'est bien, ça me change de d'habitude». Le reste de l'interview est à l'avenant. Une info en exclu? Lui aussi met Ben Arfa en réserve quand il prend le PSG.