Gros sous: L'effectif du PSG a coûté 850 millions d'euros (seul City fait mieux en Europe)

Marquinhos, Neymar, Mbappé et Cavani fêtent la large victoire du PSG à Metz (1-5), le 8 septembre 2017. — David Niviere/SIPA

Paris et Manchester City sont bien les clubs les plus dépensiers d’Europe. Selon un rapport publié ce lundi par le Centre international d’étude du sport (CIES), le club anglais a battu un nouveau record : celui de la somme totale dépensée pour constituer son effectif actuel, qui atteint 853 millions d’euros. Le PSG arrive juste derrière, avec 850 millions (dont 395 proviennent des dépenses engagées sur les 12 derniers mois). Manchester United complète le podium.

@CIES_Football Weekly Post, transfer fee spending to assemble current squad: @ManCity (€853M) breaks record, more at https://t.co/siQJaTQuwZ pic.twitter.com/3nSbldnM1Y