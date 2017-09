EN DIRECT. Ligue 1: Rennes humilie d'entrée l'OM... Marseille-Rennes à suivre en live

Zikantares

salut liver, ça fait des années que je supporte l'OM (j'ai 37 ans et ça fait 30 ans précisément) mais depuis le passage de Pape Diouf à Labrune on s'enlise clairement (même s'il y a eu des titres mais Labrune n'a fait que suivre le shema du grand Pape en gérant n'importe comment les contrats et les recrues... trop de prêts tuent l'équipe !) et même si quand on y regarde de plus près, l'équipe est pas dégueulasse-loin de là- j'ai un peu peur pour l'avenir du club! j'ai l'impression qu'on va se taper une 6e place, se faire taper par les gros du championnat et échouer en quarts des coupes nationales.. quant à l'Europa ligue ben je nous vois pas aller loin !



>> Merci pour ton beau message. Ton constat est vrai mais ne laisse aucune chance aux nouveaux dirigeants, qui ont malgré tout fait un recrutement cohérent. Laissez leur un peu de temps, Marseille ne se reconstruit pas en un jour. Même si, là ce soir, ça a de quoi énerver.