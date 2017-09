EN DIRECT. Ligue 1: Guingamp se balade à Lyon, le match à suivre en live

L'OL peut être sur le podium ce dimanche soir. Pour cela, il faut battre l'En Avant Guingamp, ce qui est jouable. Mais bon, tout ça c'est le football et nous ça nous intéresse pas trop, on préfère largement les coulisses. Et là, on en a des belles. Entre les présidents des deux clubs, ça a chauffé ces derniers temps: d'un côté du ring, Jean-Michel Aulas, le king des punchlines, de l'autre Bertrand Desplat, un petit jeune qui monte. Ces derniers temps, Aulas a répondu aux attaques de Desplat avec un superbe hashtag #pansurlebecàBertrand. On attend de voir comment tout ça va se terminer.

>> On se retrouve juste avant 17h pour suivre ce match...