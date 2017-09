Tournez manège: 55.000 chiliens prêts à défiler pour qu'Alexis Sanchez largue sa copine

La page Facebook pour la rupture d'Alexis Sanchez — Capture d'écran

Les Chiliens sont en colère. Si leur équipe nationale ne remporte pas leurs prochains matchs face à l'Equateur puis le Brésil au début du mois d'octobre prochain, ils pourraient ne pas aller à la Coupe du monde 2018 en Russie. Un désastre pour les champions d'Amérique du sud en titre. La faute à qui?

A Mayte Rodriguez, bien sûr. Qui ça ? Mayte Rodriguez, la petite amie d'Alexis Sanchez, le meilleu joueur chilien. Sur Facebook, une «marche pour qu'Alexis Sanchez largue Mayte et revienne à son vrai niveau pour qu'on aille à la Coupe du monde» a été créée et passe la barre des 55.000 adhérents. Cette marche, qui n'aura évidemment pas lieu, est prévue à Valparaiso la veille de la rencontre face à l'Equateur, le 6 octobre prochain.

On est pas vraiment sûr de comment Mayte Rodriguez pourrait être responsable des quelques mois difficiles de son compagnon, qui s'est surtout retrouvé englué dans ses histoires de transferts ratés avec le PSG ou Manchester City, pour finalement rester à Arsenal. L'argumentaire des créateurs de cette page est que l'actrisse de 28 ans, officiellement en couple avec le joueur depuis cet été, occuperait beaucoup de son temps et l'aurait rendu «gros et fainéant».

On a plus de mots face à autant de bêtise.