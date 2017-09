VIDEO. Mauvaise foi: José Mourinho gardien est aussi scandaleux que José Mourinho entraîneur

José dans ses oeuvres. — Garcia/BPI/Shutterstock/SIPA

C’était dans l’esprit dans la journée. Moins de trois mois après l’effroyable incendie qui a fait au moins 80 morts dans la tour de Grenfell à Londres, des célébrités du show-business ou du monde du sport se sont affrontées ce samedi lors d’un match de football au profit des victimes, dont l’ineffable José Mourinho.

L’entraîneur portugais de Manchester United, fidèle à sa réputation, a tenu à faire le show. Remplaçant de David “Calamity” James à l’heure de jeu, le “Special One” a remboursé le ticket d’entrée à lui tout seul, commençant par un superbe carton jaune pour gain de temps aux six mètres avant de réclamer un hors-jeu inexistant pendant de longues minutes sur le but encaissé. Il a parachevé son œuvre par une séance de tirs au but parfaite : aucun tir arrêté, même s’il a fini par transformer le sien. Change rien José, c’est comme ça qu’on t’aime.