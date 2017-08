Hygiène irréprochable: Un supporter de Hoffenheim se brosse les dents en tribunes pendant le match

C’est la photo qui fait marrer les Internets ce jeudi matin. Lors de Liverpool-Hoffenheim en barrage retour de Ligue des champions, mercredi, un supporter allemand a été pris… en train de se brosser les dents, comme ça, en tribunes. On ne sait pas si vous êtes attentif à ce point-là à votre hygiène bucco-dentaire de votre côté, mais nous on n’avait jamais vu ça dans notre longue carrière d’écumeur de stade.

Hoffenheim fan catches the eye during team's clash with Liverpool as he is spotted brushing his teeth at Anfield https://t.co/uNM3fc2lp9 pic.twitter.com/21RaqAZgnR