VIDEO. Rien ne va plus au Barça, S01E02: Les dirigeants furieux des selfies de Neymar avec Messi et Piqué

Neymar et Piqué — Twitter

Nous, on a trouvé ça très drôle. Le Barça, beaucoup moins. Mardi en fin de journée, Neymar a fait un petit tour à Barcelone pour voir ses anciens coéquipiers. Ils en ont profité pour rejouer les selfies mythiques du «Se Queda», cette photo prise par Piqué enlassant le Brésilien et expliquant qu'«il reste». Neymar a aussi posé avec Messi et Suarez.

Petit problème cependant, quelques minutes plus tôt, le Barça publiait un communiqué lunaire dans lequel il réclamait du pognon à Neymar pour «non-respect» de son contrat. Autant dire que les dirigeants ont assez peu goûté le spectacle de Ney et surtout de ses joueurs sur les réseaux sociaux.

>> A lire aussi : Rien ne va plus au Barça… Les comptes Twitter et Facebook du club piratés, l’arrivée d’Angel Di Maria annoncée

Selon la Cadena Ser, ils auraient même trouvé ça «intolérable», précisant que certains dirigeants ont demandé au président de taper du poing sur la table pour remettre les joueurs à leur place.

Bref, c'est le bordel au Barça.