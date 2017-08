«Désolé pour le manque d’infos, notre CM a dû entrer en jeu», un club amateur régale sur Twitter

«Désolé pour le manque de mises à jour pendant les 10 dernières minutes hier. Notre correspondant Twitter a dû entrer sur la pelouse». — @baldocktownfc

La Coupe d’Angleterre, c’est déjà parti pour les clubs amateurs. Dimanche, lors du tour préliminaire, l’un d’entre eux s’est distingué de manière rigolote sur Twitter. Le Baldock Town FC, club de Spartan South Midlands League (équivalent de la 9e division), s’est excusé pour avoir interrompu son live du match contre North Greenford United FC sur son compte. Et la raison vaut le détour…

Sorry for the lack of updates during the last 10 mins yesterday. Our Twitter correspondant had to go on as sub. — Baldock Town FC (@baldocktownfc) August 21, 2017

« Désolé pour le manque d’informations pendant les dix dernières minutes hier. Notre correspondant Twitter a dû entrer en jeu ». Le foot amateur comme on l’aime, quoi. Interrogé sur la performance de ce remplaçant improvisé, le club a encore régalé.

He was very good. Should have started. — Baldock Town FC (@baldocktownfc) August 21, 2017

Pour ne rien gâcher, le Baldock Town FC, mené 1-0 à la pause, a fini par l’emporter 3-1. On regardera avec attention la compo d’équipe au prochain tour pour voir si ce fameux « correspondant Twitter », le dénommé Liam Kenna, a gagné sa place de titulaire.