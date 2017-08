VIDEO. Supercopa: Ce bougre de Sergio Ramos chambre Lionel Messi (qui ne se retient pas de l'insulter en retour)

FOOTBALL Tu veux la baballe ? Et bah non...

Sergio Ramos et Lionel Messi le 3 décembre 2016 au Camp Nou. — Bagu Blanco/BPI/Shutter/SIPA

Les confrontations entre le Real Madrid et le FC Barcelone ne se résument pas qu'à une simple partie de foot. La rivalité entre la capitale et la ville catalane rend souvent l'atmosphère irrespirable, et il n'est pas rare que certains joueurs se laissent aller à des provocations.

Le match retour de la Supercopa n'a pas dérogé à cette règle, où les Madrilènes, dominateurs sur la pelouse de Santiago Barnabeu (2-0) ont dicté leur loi aux Blaugranas. Et on peut toujours compter sur ce sympathique Sergio Ramos pour titiller ses adversaires. Mercredi soir, c'est Lionel Messi qui a fait office de « victime » lors d'une remise en jeu :

Un Messi pas content du tout qui aurait répondu selon les hispanophones, « la concha de tu madre », une expression argentine pas très courtoise dont on taira la traduction. Il n'y en a décidément pas un pour rattraper l'autre...